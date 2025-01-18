شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة صابرين النجيلى: "ع الكورنيش" أول أغنيه قدمتها على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

استضاف برنامج "معكم منى الشاذلي" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة "ON" المطربة صابرين النجيلى وشقيقاتها وصفاء وصافيناز، وذلك فى حلقة اليوم الجمعة.

وقالت صابرين النجيلى:"كتبت أغنية "قلبى دق دق" من 5 سنوات ولما لحنتها قلت هنفذها الأيام دى وكانت تريند لما قدمتها بالطريقة اللى ظهرت بيها، وكنا بنصور فى البيت أفلام واحنا صغيرين قبل ما تطلع التليفونات، وانا دايما المنتج والمخرج وكل حاجة".

أضافت صابرين :"أول أغنية قدمناها على التيك توك كانت هى "ع الكورنيش" للمطربة جواهر، لافتة إلى أن شقيقتها "صفاء" هادية عكس ما تظهر فى الفيديوهات اللى بنقدمها والناس بتسمينها فيتامين "ص" علشان أسامينا تبدأ بحرف الصاد.. وخلال الحلقة غنت صابرين النجيلى "إسمعونى" للفنانة وردة.