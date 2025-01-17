شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قارب خمور في لحج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مكنت الأجهزة الأمنية في محافظة لحج ،جنوب اليمن، الجمعة، من ضبط قارب محمل بكميات كبيرة من الخمور. وقال مصدر أمني، إن حملة أمنية مشتركة في محافظة لحج تمكنت من ضبط قارب يحمل كمية كبيرة من الخمور المستوردة غالية الثمن. وأضاف، أنه تم مطاردة بحرية محكمة انتهت بالسيطرة على القارب واعتقال المتورطين فجر الجمعة. وأوضح، أن القوات البحرية رصدت تحركات مريبة لقارب يبحر في المياه الإقليمية، حيث اشتبهت في استخدامه لأنشطة غير قانونية. ولفت المصدر إلى أن الفرق البحرية بدأت على الفور مراقبة تحركات القارب، وحين حاول الهروب، وجهت له أوامر بالتوقف، إلا أنه استمر في الفرار، مما استدعى ملاحقته في عملية استغرقت وقتًا وجيزًا. وأكدت الحملة تمكنها من محاصرة القارب وإيقافه، لتكتشف أن على متنه كمية كبيرة من الخمور المستوردة غالية الثمن، والتي كانت مُعدة للتهريب للداخل. وكان جنود من الحملة العسكرية والأمنية، بساحل مديرية المضاربة ورأس العارة، غرب محافظة لحج ضبطوا الأسبوع الماضي شحنة أسلحة مهرب

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