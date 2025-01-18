الامارات | الذكاء الاصطناعي يوثق 135 نوعاً من أصداف الفجيرة البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز الفجيرة للبحوث مبادرة رائدة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي الميداني، ويهدف المشروع إلى التعرف إلى الأصداف البحرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك بالتعاون بين فريق التكنولوجيا وفريق البحث البحري في المركز، في إطار جهود تعزيز البحث العلمي وتطوير تقنيات متقدمة لدراسة التنوع البيولوجي البحري.

وتولت قيادة المبادرة الباحثة صباح الحمودي، التي وثّقت 135 نوعاً مختلفاً من الأصداف البحرية تم جمعها من المناطق الساحلية والبحرية التابعة لإمارة الفجيرة، موضحة أن المشروع يركز على التصوير الدقيق لكل نوع، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تسهم في فهم التنوع البيئي، ودراسة النظم البيئية البحرية في المنطقة.

وقالت الحمودي: «إن المشروع يشكل نقلة نوعية في أبحاث الحياة البحرية، حيث نستخدم أحدث التقنيات لتعزيز دقة التحليل، وتوفير بيانات غنية تساعد العلماء على فهم طبيعة التنوع البيولوجي في مياه الفجيرة».

وأشارت الحمودي إلى أن المشروع يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتصنيف الأصداف البحرية وتوصيفها، كما يجري حالياً العمل على تطوير خوارزميات مخصصة لتسهيل عملية التعرف إلى الأنواع المختلفة بشكل أسرع وأكثر دقة، ما يمهد الطريق لتطبيق هذه التقنية في مجالات بحثية أخرى.

وذكرت أن تصنيف الأصداف البحرية في إمارة الفجيرة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز جهود حماية البيئة البحرية ودراسة التنوع البيولوجي، مؤكدة أن النتائج الأولية تعكس الإمكانات الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الدراسات البيئية، وأن المشروع يمكن أن يصبح نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة.

من جهته، قال مدير مركز البحوث بالفجيرة، فؤاد المعاري رضوان: «إن إطلاق هذه المبادرة الرائدة يعكس التزامنا تطوير البحث العلمي وتوظيف أحدث التقنيات لدراسة التنوع البيولوجي البحري. نسعى من خلال هذا المشروع إلى تحقيق فهم أعمق للنظم البيئية البحرية، وتعزيز جهود الاستدامة البيئية، بما يرسخ مكانة إمارة الفجيرة مركزاً متقدماً للأبحاث العلمية والتكنولوجية في المنطقة».

ويأمل مركز الفجيرة للبحوث أن يسهم المشروع في تحقيق فهم أعمق للبيئات البحرية، وتوفير بيانات دقيقة تدعم جهود الاستدامة والحفاظ على التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً رائداً في الأبحاث العلمية والتكنولوجية.