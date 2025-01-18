الامارات | 5000 درهم غرامة لرفقاء السوء والسكن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح بدبي بغرامة 5000 درهم بحق ثلاثة أشخاص (عربي وآسيويان)، يقيمون بسكن واحد، بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، وورد بتحقيقات النيابة العامة أن معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي تفيد بأن المتهمين يتعاطون المواد المخدرة، فتم إجراء عمليات البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، ثم استصدار إذن من النيابة بضبطهم وتفتيشهم وأخذ عينة منهم. وتم ضبط المتهمين، وبالحصول على عينة منهم وتحليلها، ثبت احتواؤها على مادة الكريستال المخدرة. وحضر المتهم الأول المحاكمة وبسؤاله اعترف بارتكاب التهمة المسندة، وطلب استعمال الرأفة، ولم يمثل كل من المتهمين الثاني والثالث رغم إعلانهما قانوناً، ومن ثم يعتبر الحكم الصادر في حق المتهمين الأخيرين حضورياً، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

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