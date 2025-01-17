شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشى: شائعات الإخوان سلاح فاشل لتشويه الدولة وبث الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

قال القيادي الإخواني المنشق طارق البشبيشي أن جماعة الإخوان تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات كسلاح رئيسي في حربها ضد الدولة، بهدف زعزعة الاستقرار وإحداث الفوضى في المجتمع، مؤكدا أن هذه الشائعات تُدار عبر لجان إلكترونية مُمولة تعمل على تضخيم المشكلات وتصويرها وكأنها أزمات كبرى بهدف إفقاد الشعب ثقته في مؤسسات الدولة.

وأشار "البشبيشي"، إلى أن الجماعة تعتمد على أساليب قديمة ومكشوفة لتشويه الإنجازات الوطنية، لكنها تواجه وعيًا متزايدًا من المواطنين الذين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب.

وأضاف أن الإخوان يركزون على استغلال الأزمات الاقتصادية والتحديات العالمية لتوجيه ضرباتهم الإعلامية ضد الدولة، مستهدفين الشباب بشكل خاص، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيا الإعلام الوطني والمؤسسات المعنية إلى تعزيز حملات التوعية والتصدي لتلك الشائعات بحقائق مدعومة وشفافية تعزز ثقة المواطنين.

وأوضح أن الدولة قادرة على مواجهة هذه المخططات بفضل تماسك مؤسساتها ووعي شعبها، مشيرًا إلى أن الجماعة أصبحت تفقد تأثيرها بشكل كبير مع تصاعد الوعي المجتمعي بمخططاتها التخريبية.