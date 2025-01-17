شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. تباين أداء البورصة في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تداولاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24 %، ليصل عند مستوى 10.085 نقاط.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 6.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار ‏أسهم 17 شركة على ثبات.‏أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.37 %، عند 16.021,76 نقطة.وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %، ليستقر عند 1.300,30 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.42 % بمجموع 1.117,73 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 559 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 815 مليار درهم مغربي.