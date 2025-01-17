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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. تباين أداء البورصة في تونس والمغرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تداولاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.24 %، ليصل عند مستوى 10.085 نقاط.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 6.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %، ليستقر عند 1.300,30 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.42 % بمجموع 1.117,73 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 559 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 815 مليار درهم مغربي.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 6.59 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 23 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 17 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
بورصة المغربأَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.37 %، عند 16.021,76 نقطة.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %، ليستقر عند 1.300,30 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.42 % بمجموع 1.117,73 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 559 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 815 مليار درهم مغربي.