شكرا لقرائتكم خبر عن بناء علاقة قوية.. ترامب يكشف تفاصيل اتصاله مع الرئيس الصيني والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات الأمريكية الصينية

فرض إجراءات أكثر صرامة

حرب تجارية بين الصين وأمريكا

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تفاصيل اتصاله مع الرئيس الصيني.وتعهد دونالد ترامب بناء علاقة قوية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد أن تحدثا، هاتفيًا قبل أيام من تولي ترامب السلطة.وقال ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "كانت المكالمة جيدة جدا لكل من الصين والولايات المتحدة".وتابع: أتوقع أن نحل العديد من المشكلات معا، وأن نبدأ بذلك على الفور. ناقشنا موازنة المبادلات التجارية، والفنتانيل، وتيك توك، والعديد من الموضوعات الأخرى".وأضاف ترامب: "الرئيس "شي" وأنا سنبذل كل ما في وسعنا لجعل العالم أكثر سلامًا وأمانا!"، فيما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أجرى محادثات هاتفية الجمعة مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.وقالت قناة "سي سي تي في" إن المكالمة الهاتفية جرت "مساء السابع عشر من يناير"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق أعلنت بكين أن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ سيحضر حفل تنصيب ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، ويؤدي الرئيس الأمريكي الجديد اليمين الدستورية الاثنين في واشنطن.وأعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة عن أمله بـ"بداية جيدة" في العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.وكان ترامب هدد مؤخرًا بفرض إجراءات أكثر صرامة، متهما بكين باعتماد ممارسات تجارية غير عادلة والإسهام في أزمة الفنتانيل المدمرة في الولايات المتحدة.كما انخرط ترامب أيضا خلال ولايته الأولى في حرب تجارية شديدة مع الصين، فارضًا رسومًا جمركية عالية على الواردات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.وكانت انتقدت بكين "الهجمات غير المبررة" ضدها بعد أن دان مرشح ترامب لمنصب وزير الخارجية ماركو روبيو الصين "الخطيرة" أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة المصادقة على تعيينه.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون خلال مؤتمر صحافي دوري "يتعين على الجانب الأمريكي أن يتوصل إلى فهم صحيح للصين، وأن يوقف الهجمات غير المبررة وحملات التشهير ضد الصين".