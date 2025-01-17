شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فرانس برس توقع اتفاقاً مع شركة ميسترال لاستخدام نشراتها في الذكاء الاصطناعي والان مع التفاصيل

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن إبرام اتفاق مع شركة ميسترال الناشئة، يسمح باستخدام نشراتها الإخبارية في برنامج الدردشة الآلية الخاص بالشركة.

هذا الاتفاق يُعتبر الأول من نوعه لوكالة فرانس برس، كما أنه يمثل خطوة مهمة لشركة ميسترال في سعيها لتكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بأوروبا، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مالية، فإن مدة الاتفاق تمتد لسنوات عدة.

يستطيع روبوت المحادثة "لو تشات" الآن الوصول إلى نشرات فرانس برس التي تُبث بعدة لغات تشمل الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، العربية، الألمانية والبرتغالية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأرشيف النصي للوكالة الذي يضم حوالي 38 مليون مقال منذ عام 1983.

ومن جهة أخرى، عُبر الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس، فابريس فريس، عن أهمية هذا التعاون، مشيراً إلى الطموحات العالمية لكلا الطرفين، كما أشار مؤسس ميسترال، آرتور مينش، إلى أن التعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية يوفر مصدراً صحفياً موثوقاً ومهماً لشركته.

ومع ذلك، لن يتمكن روبوت "لو تشات" من الوصول إلى المحتوى المرئي مثل الصور ومقاطع الفيديو، مما يحدد نطاق استخدامه للنشرات الإخبارية فقط.