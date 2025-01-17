شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: قطاع الصحة في غزة يحتاج إلى مليارات الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

دمار هائل

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن إعادة إعمار المستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة ستتكلف عدة مليارات من الدولارات.وتشير التقديرات الأولية إلى أن هناك حاجة إلى نحو 3 مليارات دولار لقطاع الصحة وحده خلال الأشهر الـ 18 المقبلة.وقال ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية المسؤول عن الأراضي الفلسطينية، إنه من المتوقع خلال إطار زمني يتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، أن يصل الطلب إلى 10 مليارات دولار.وقال إن "الدمار هائل للغاية ، لم أر ذلك في أي مكان في حياتي"، مبينًا أن كل المستشفيات والمنشآت الطبية تقريبا إما أنها دمرت أو تضررت.ومع اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل ازداد الأمل في التوصل إلى سلام دائم.ويجري بسرعة تجميع تحليلات لحساب تكاليف التعمير في الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى.وقال بيبركورن، إن إعادة الإعمار هي مسؤولية مشتركة، مضيفا أنه ينبغي تمويله من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم ، ومن بينها إسرائيل.