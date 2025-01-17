نواف سلام يختتم مشاورات تشكيل الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

اختتم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نواف سلام، مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، سعياً إلى توافق بشأن الوزراء وبرنامج العمل والأهداف، قبل عرض الحكومة على مجلس النواب لنيل الثقة.

وبدأ سلام مشاورات اليوم الثاني، أمس، بلقاء النائب جميل السيد، الذي قال في تصريحات عقب اللقاء «انتخبنا رئيساً ونشكّل حكومة تحت النار، وهذا يُعتبر مقصوداً»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن النائب أسامة سعد قوله إنه أطلع رئيس الحكومة المكلف على رؤيته للحكومة، مؤكداً أن على الحكومة أن تضمن توافقات وطنية حول ملفات لبنانية حساسة.

فيما أكد النائب عبد الرحمن البزري دعمه لرئيس الوزراء المكلف، واعتبر أن «التحديات كبيرة لكن الآمال كبيرة أيضاً»، وأشار إلى أن الدعم الدولي الملحوظ سيدفع بلبنان إلى تخطي هذه المرحلة.