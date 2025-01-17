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96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول

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  • 96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول 1/2
  • 96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول.

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول، بينما عارض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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