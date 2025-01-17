شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول.

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول، بينما عارض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة جرائم إجبار الأطفال على التسول.