أستراليا المفتوحة: زفيريف وألكاراس إلى ثمن النهائي وسابالينكا تبقي حلم الثلاثية قائما

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث إلى ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، فيما أبقت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى حاملة اللقب حلمها بإضافة لقب ثالث تواليا قائما ببلوغها الدور عينه الجمعة.

وحقق زفيريف، حامل ذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021، فوزه الثالث تواليا في ثلاث مجموعات بتغلبه على البريطاني جايكوب فيرنلي (92) 6 3 و6 4 و6 4 في الدور الثالث.

وكان الألماني البالغ 27 عاما ووصيف بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2020 ورولان غاروس 2024، فاز على الفرنسي لوكا بوي والإسباني بيدرو مارتينيس في الدورين السابقين.

ويلعب زفيريف الذي بلغ نصف النهائي في أستراليا المفتوحة مرتين في عامي 2020 و2024، ضد الفائز من المواجهة الفرنسية الطابع بين أوغو أومبير (14) وأرتور فيس (21).

وتخلى ألكاراس الذي يخلو سجله من لقب بطولة أستراليا فقط عن أول مجموعة في ملبورن، خلال فوزه على البرتغالي نونو بورغيش (33) 6 2 و6 4 و7 6 (7 3) و6 2.

وضرب ألكاراس موعدا مع الفائز من مباراة البريطاني جاك درايبر (18) والأسترالي ألكسندر فوكيتش (68) من أجل التقدم إلى ربع النهائي على غرار انجازه العام الماضي والذي يبقى حتّى الآن أفضل نتيجة له في أستراليا.

وعد ألكاراس الجماهير الأسترالية على ملعب رود لايفر أرينا بأنه سيعمد إلى وشم صورة كنغر إذا فاز ببطولة أستراليا المفتوحة، وقال ضاحكا "كل ما عليّ فعله الآن هو رفع الكأس".

وفي حال نجح الإسباني في رهانه، سيصبح في سن الـ 21 عاما أصغر لاعب يحرز البطولات الأربع الكبرى.

انسحاب أوساكا

لدى السيدات، تابعت سابالينكا حملة الدفاع عن لقبها الذي احرزته في العاميين الماضيين بنجاح بفوزها على الدنماركية كلارا توسون (42) 7 6 (7 5) و6 4.

وخسرت البيلاروسية التي يتوجب عليها بلوغ نصف النهائي في ملبورن من أجل الاحتفاظ بالمركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات بمواجهة وصيفتها البولندية إيغا شفيونتيك، إرسالها أربع مرات في المجموعة الأولى وخمس مرات في المجموع.

قالت سابالينكا "كانت المجموعة الأولى كانت صعبة للغاية".

وتابعت "منحني الفوز بها المزيد من القوة الذهنية والثقة في الفوز بهذه المباراة من دون أن أقدّم أفضل ما لديّ".

وحققت سابالينكا فوزها الثالث تواليا بمجموعتين، وستواجه في دور ثمن النهائي الروسية الشابة ميرا أندريفا، المصنفة 15 عالميا في سن 17 عاما، والتي تغلبت على البولندية ماغدالينا فريخ (26) 6 2 و1 6 و6 2.

وفازت الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا (32) بسهولة على لورا سيغموند (97) 6 1 و6 2، لتنهي مغامرة الألمانية التي حققت مفاجأة مدوية باسقاطها في الدور الثاني الصينية تشينوين جنغ (5)، وصيفة ملبورن 2024.

وتأهلت الإسبانية باولا بادوسا (12) أيضا إلى الدور ذاته بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك (18) بنتيجة 6 4 و4 6 و6 3.

وانسحبت اليابانية ناومي أوساكا بطلة أستراليا مرتين (2019 و2021)، بسبب إصابة خلال مباراتها في الدور الثالث أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

واحتاجت أوساكا المصنفة 51 عالميا إلى علاج في معدتها أثناء تقدمها 6 5 في المجموعة الأولى، والتي خسرتها في شوط كسر التعادل (3 7)، قبل أن تصافح منافستها وتغادر الملعب.