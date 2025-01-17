مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" بنسخته الخامسة يحتفي بأهل السينما والدراما والموسيقى

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في حدث فني ترفيهي مُرتقب تقدّمه الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، يحتفي مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء غدٍ (السبت).

يُبث الحفل - الذي يحضره معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية - على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولاً إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيراً الختام. كل ذلك ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.

ومن المُرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، من المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشّح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

يبدأ البث المباشر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت السعودية

مرفق أدناه ترشيحات الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عن كل منها:

المرشّحون للجوائز

الموسيقى

- الأغنية المفضّلة: هيجيلي موجوع، الجو، لماح، وين

- الفنانة المفضّلة: أنغام، أصالة، إليسا، شيرين عبد الوهاب

- الفنان المفضّل: الشامي، عايض، سيلاوي، تامر عاشور

- الصوت الجديد المفضل: خالد الصراف، توليت، وجدان سعيد، راكان آل ساعد

السينما:

- الفيلم المفضّل: جرس إنذار، رحلة 404، ولاد رزق 3: القاضية، شباب البومب

- الممثلة المفضّلة: هنا الزاهد، ياسمين صبري، نور الغندور، خيرية أبو لبن

- الممثل المفضّل: أحمد عز، فيصل العيسى، هشام ماجد، صهيب قدس



المسلسلات الدرامية

- المسلسل الخليجي المفضّل: متحف يدي، شباب البومب، ثانوية النسيم، زوجة واحدة لا تكفي

- المسلسل المصري المفضل: العتاولة، أشغال شقة، كامل العدد+1، نعمه الأفوكادو

- مسلسل بلاد الشام المفضل: العميل، مدرسة الروابي للبنات، لعبة حب، ولاد بديعة

- الممثلة المفضّلة: إلهام علي، هدى حسين، نور علي، سلافه معمار

- الممثل المفضّل: عبد العزيز الشهري، أيمن زيدان، معتصم النهار، سامر اسماعيل

- الوجه الجديد المفضّل: العنود عبد الحكيم، محمد الحربي، نايف البحر، رسيل العتيبي

المخرجون

المخرج السينمائي المفضل: معتز التوني، طارق العريان، فاطمة البنوي، علي الكلثمي

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: محمد سامي، أحمد خالد موسى، علي العلي، رشا شربتجي

الرياضة

- الرياضي المفضّل: أحمد حسين، حسام عوار، سالم الدوسري، ياسين بونو

- الرياضية المفضّلة: دنيا أبو طالب، هنا جودة، هتان السيف، سماهر كردي

المؤثّرون

- المؤثّر المفضّل: أبو فلة، نايف حمدان، أسامة مروة، شونق بونق

- المؤثّرة المفضّلة: ضحى العريبي، كادي الجريسي، نارين بيوتي، سارة الورع