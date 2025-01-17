شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لصفر مئوية.. انخفاض الحرارة على أجزاء من المناطق الشمالية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركزالوطني للأرصاد عن توقعات درجات الحرارة في الفترة المقبلة على المناطق الشمالية.

وأفاد الأرصاد على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، بأنه ابتداءً من الأحد المقبل، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على أجزاء من المناطق الشمالية لتتراوح من 4 إلى 0 ْ م. طقس المملكة كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، تسود سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.