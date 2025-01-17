شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق غزة.. بلينكن يتوقع تنفيذه في موعده وبيرلوك تؤكد أنه لا بديل عنه والان نبدء بالتفاصيل

لا شيء مضمون بنسبة 100%

اتفاق متعدد المراحل

الدمام - شريف احمد - تفترض الحكومة الأمريكية أنه سيُلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن، رغم خلاف على التفاصيل.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن: "أتوقع تمامًا أن يبدأ التنفيذ، كما قلنا، يوم الأحد".وأوضح أنه ليس مفاجئًا أن هناك بعض التفاصيل التي لم يجر حلها لإنهاء مثل هذه المفاوضات العسيرة، مضيفًا أن الجهود جارية حاليًا لحلها.حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني على الموافقة على الاتفاق.وفي مقابلة مع محطتي "آر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتين، قالت الوزيرة الألمانية: "في هذه الأوقات العصيبة، لا شيء على الإطلاق مضمون بنسبة 100%.وأضافت: مع ذلك، من الواضح تمامًا أنه يتعين على جميع المسؤولين أن يدركوا الآن أنه إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي وسلمي، فإن هذا هو الاتفاق الموجود على الطاولة، وكل شخص يتحمل مسؤولية قبول هذا الاتفاق الآن".كان الوسطاء أعلنوا مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت شهورًا.وينص الاتفاق على عملية متعددة المراحل تهدف إلى وقف القتال في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين فيه.ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 15:11 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا.