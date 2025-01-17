شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود" تعلق عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أصابة أحد الموظفين

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان، بعد تعرض موظفيها لهجوم من جماعة مسلحة.وقالت إن 6 من موظفيها كانوا يسافرون عبر نهر في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد الأربعاء، بعد تسليم إمدادات المستشفيات عندما تعرضوا للهجوم.وذكرت أطباء بلا حدود في بيان: "فتح مسلحون مجهولون النار على القوارب، ما أجبر موظفي أطباء بلا حدود على القفز في النهر والسباحة إلى بر الأمان في قرية قريبة"، وأصيب أحد الموظفين في أثناء الهروب.وقال زكريا مواتيا، رئيس بعثة المنظمة في البلاد، إن "مثل هذه الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية غير مقبولةـ وتسلط الضوء على البيئة المتقلبة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية في جنوب السودان".وأضاف: "يعاني الأشخاص الذين يعيشون في ناصر وأولانغ بالفعل وصولًا محدودًا إلى الرعاية الصحية، كما أن تأثير مثل هذا العنف يزيد من تعريض تقديم الخدمات الطبية الأساسية للخطر".واعلنت أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى تعليق جميع رحلاتها إلى المناطق النائية في مقاطعتي ناصر وأولانغ.