شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف بناية سكنية بمخيم النصيرات فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصف الليلة بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في محيط مسجد الهدى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان قصف سابق على مناطق محيطة بالمخيم أسفر عن عدة إصابات.

أيضا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ الليلة غارات جديدة على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقالت القناة إن الغارات الجوية صاحبها قصف مدفعي على المنطقة.