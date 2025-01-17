شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: اجتماع بين نتنياهو وسموتريتش لحل الأزمة الناجمة عن صفقة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اجتماع جار الآن بين نتنياهو وسموتريتش في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن صفقة التبادل.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من بنيامين نتنياهو قالت إنه سيتم إبرم صفقة التبادل رغم تصريحات وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير.

أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلى زعيم حزب "عظمة يهودية" أنه سيستقيل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تمت المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

وقال بن غفير فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس "الصفقة سيئة وتشمل تحرير مئات من المخربين القتلة وتقر الانسحاب من فيلادلفيا ووقف الحرب وستنهى كل إنجازاتنا، وتقضى على بقية المخطوفين، هذه الصفقة عار وتفريط ونحن فى حزب عظمة يهودية سنقدم استقالتنا، ومستعدون لدفع أثمان باهظة لتحرير مخطوفينا لكن المطروح أثقل مما نحتمل".

وأضاف "إذا أقرت الصفقة فإننا سنستقيل من الحكومة، لن نتعاون مع اليسار لإسقاط حكومة نتنياهو لكن لن نبقى فى حكومة تبرم صفقة كهذه، أدعو نتنياهو إلى التروى ووقف هذه الصفقة السيئة وعدم إعادتنا للوراء" معتبرا أن "التشبث بأهداف الحرب هو ما يعيد مخطوفينا".

ودعا الوزير الإسرائيلى إلى "وقف المساعدات الإنسانية والوقود عن غزة بالكامل من أجل إعادة المخطوفين" واعتبر أن "الفرحة التى تابعناها فى غزة والضفة الغربية تظهر من هو الذى خضع فى هذه الحرب".



وربط بن غفير العودة لدعم حكومة نتنياهو باستئناف القتال ضد حماس.

وردا على تهديد بن غفير بالاستقالة، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رسالة لنتنياهو، وقال "لا تخف سوف تحصل على كل الأمان الذى تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن، الصفقة أكثر أهمية من أى خلاف كان بيننا من قبل".