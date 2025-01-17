شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن وظائف بشركة لصناعة الملابس بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، عن توافر 39 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة بورسعيد، العاملة بمجال صناعة الملابس الجاهزة، بعدة مجالات، وبمرتبات شهرية تصل إلى 9 آلاف جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل المتاحة هي:

- عدد 20 عامل خياطة، بمرتبات 6500 جنيه.

- عدد 3 فنى صيانة، بمرتبات 8000 جنيه.

- عدد 10 عامل جودة، بمرتبات 7000 جنيه.

- عدد 4 مشرف خطوط ، بمرتبات 9000 جنيه.

وأشارت إلى ضرورة توافر عددا من الشروط بالمتقدمين لتلك الوظائف، من بينها:

- الحصول على مؤهل فوق المتوسط من الجنسين.

- أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 45 إلى 55 سنة.

- خبرة من 1 إلى 5 سنوات حسب المهنة.

ولفتت وزارة العمل، إلى أن التقديم على فرص العمل الجديدة، متاح خلال شهر يناير 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".