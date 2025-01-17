شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب محافظة بوشهر الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

رصد الزلزال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة، أن زلزالًا بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة وحدتية بمحافظة بوشهر جنوب غرب البلاد، دون تسجيل خسائر بشرية وأضرار مادية.وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني -في بيان- أن "زلزالًا بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، ضرب في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وحدتية بمحافظة بوشهر على عمق 5 كيلومترات".من جهته قال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة بوشهر، كورش دهقان: إن "الزلزال لم يخلف حتى الآن أي أضرار"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال فرق مختصة إلى المنطقة التي تعرضت للزلزال لتقييم حجم الخسائر المحتملة.