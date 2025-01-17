شكرا لقرائتكم خبر عن بينها عالمية.. "كاكست" تتحالف مع عدة جهات لتعزيز الابتكار التعديني والان نبدء بالتفاصيل

الاحتياطيات المعدنية في السعودية

أحدث التقنيات المتطورة في مجال التعدين

الدمام - شريف احمد - عززت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، من شراكاتها مع الجهات والشركات المحلية والدولية لتسريع الابتكار وتطوير التقنيات التعدينية خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي 2025.وأوضح نائب رئيس "كاكست" لقطاع الطاقة والصناعة الدكتور سعيد الشهري، أن قطاع التعدين وفق رؤية المملكة 2030 برز كحجر الزاوية في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة.وبين أن احتياطيات المملكة المعدنية تبلغ إلى ما يقرب من 2.5 تريليون دولار بزيادة ملحوظة بنسبة 90% عن التقدير السابق البالغ 1.3 تريليون دولار.وأوضح أن هذا النمو يؤكد حجم الإمكانات والحاجة الملحة لإطلاق العنان لاستثمار تلك الفُرص، في الوقت الذي ستعمل "كاكست" على قيادة الجهود لتطوير وتمكين التقنيات المُتقدمة عبر عدد من البرامج والمُبادرات لمواجهة التحدّيات في قطاع التعدين.وعقدت "كاكست" تحالفات مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وعدد من الشركات لإطلاق أستوديو الابتكار التعديني لجذب المواهب العالمية وتسريع التقنيات الحديثة.وفي مجال استكشاف التقنيات التعدينية تحالفت "كاكست" مع مركز التميز الكندي للابتكار التعديني (CEMI) لدعم التقنيات الناشئة في مجال معالجة المعادن المُتقدمة، والاستكشاف الذكي للمعادن، وتقنيات السلامة والاستدامة التعدينية.كما أشرفت "كاكست" كونها المختبر الوطني وواحة للابتكار في المملكة خلال مؤتمر التعدين الدولين على منطقة التميز التعديني التي تضم عددًا من الشركات العالمية، وتستعرض أحدث التقنيات المتطورة في مجال التعدين.