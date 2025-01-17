شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: أمى مبتتفرجش عليا وبتدعيلى كتير واللى أنا فيه ده بسببها والان مع تفاصيل الخبر

قال عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت: "مبلعبش أى ماتش بجزمة جديدة، وأول لبس لأى جزمة بتمرن بيها 4 أيام، ومش ديما بيغر الجزمة".

وعن حياته فى ألمانيا قال مرموش خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: "عايش لوحدى وبحب غزل البنات، وأمى بتدعيلى بكل حاجة حلوة، بتقولى (خلى بالك على نفسك وكل واشرب كويس)".

وأوضح مرموش: "أمى مش متابعة الكورة كويس، ومبتتفرجش على ماتشاتى لأنها بتكون قلقانة عليا، وبتقعد جمبى وانا بحضر الشنطة وبتقولى أحطلك حلاوة؟، واللى أنا فيه ده بسببها لأنها كانت بتوصلنى التمرين وتودينى المدرسة، ولما الناس عرفتنى قالتلى إيه اللى بيحصل ده انت عمر بتاعى.. ويا رب دايما أشرفها هى ووالدى وفضلهما كبير عليا".