شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مرموش: أخويا ورونالدينيو مثلى الأعلى.. وبخلى الفرقة ترقص على "آه يا قلبى" لحكيم والان مع تفاصيل الخبر

عبّر عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، عن حبه لشقيقه، قائلا: "أخويا مثلى الأعلى، وكنت بقلده، وكان بيفرجنى دايما على فيديوهات كورة، وكان مهتم بالكورة وكان حريف، وسريع وقوى".

وأضاف عمر مرموش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: "وفى الكورة كنت بحب رونالدينيو، وكان لاعب كبير ومثلى الأعلى".

وتابع: "ملابسى ملهاش علاقة بموديل معين، وبحب المزيكا وباسمع كل الأنواع وبشغل الأغانى فى النادى منها أغنية (آه يا قلبى) للمطرب حكيم وبشغل أغانى شعبى، وبيرقصوا عليها فى النادى، وبديهم تقاليد مصرية وأغانى، وبحب السينما لكن مش بروحلها كتير وبلعب رياضة تانية"، وخلال الحلقة وبجو ملىء بالفكاهة والضحك ومن باب الدعابة وافقت إسعاد يونس وعمر مرموش على تقديم مرموش أفلام فى السينما خلال الفترة المقبلة.

ويقدم عمر مرموش موسما مميزا مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حيث ينافس على لقب هداف الدوري بعد تسجيله 15 هدفًا وصناعة 9 آخرين، ويحتل المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى البوندزليجا خلف هارى كين نجم بايرن ميونخ المتصدر برصيد 16 هدفا.

ويعد مرموش ثانى أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في كل المسابقات الأوروبية بعدما شارك في 34 هدفًا بتسجيله 20 هدفًا وصناعة 14 في الدورى والكأس المحلى بألمانيا وبطولة الدورى الأوروبى مع آينتراخت.

وانفرد ”الخليج 365” مطلع يناير الجارى بانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتى، وفى انتظار الإعلان الرسمى عن الصفقة بعدما شهدت الأيام الماضية شدا وجذبا بين فرانكفورت والنادى الإنجليزى بشأن التفاصيل المالية للصفقة.