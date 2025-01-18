شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 17 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، فوز منتخب اليد على البحرين 35 -24 فى ثانى مواجهات بطولة العالم.

فوز منتخب اليد على البحرين 35 -24 فى ثانى مواجهات بطولة العالم

فاز منتخب مصر لرجال كرة اليد على نظيره البحرينى بنتيجة 35-24، فى إطار ثانى مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التى تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجارى إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

كولر يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس.. عودة وسام أبو على

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق لمباراة ‏أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تقام مساء غد السبت على استاد القاهرة ضمن ‏منافسات الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

طبيب الزمالك: إصابة عبد الله السعيد إجهاد فى العضلة الأمامية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة عبد الله السعيد لاعب وسط الأبيض التي تعرض لها في مباراة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

سموحة يهزم زد بهدف نظيف ويتأهل لدور الثمانية في كأس مصر

حقق فريق سموحة فوزا صعبا على فريق زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر.

سيراميكا يهزم طلائع الجيش بثنائية ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر .. فيديو

تأهل فريق سيراميكا الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على نظيره طلائع الجيش بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات دور الـ16 من عمر البطولة.

إصابة محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى

أثبتت تقارير الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى ، الأمر الذي يحتاج معه اللاعب لتدخل جراحي لإعادة بناء الرباط المقطوع.

أبو ريدة يزور غزل المحلة ويعقد جلسة ودية مع مسئوليه

زار هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي غزل المحلة اليوم وكان في استقباله وليد خليل رئيس النادي وشوقي غريب المدير الفني للفريق، وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع مسئولي غزل المحلة.