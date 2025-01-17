شكرا لقرائتكم خبر عن أمير يوسف بطل الكاراتيه يجرى مسابقة لمواهب كابيتانو مصر بالجوائز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أمير يوسف، بطل العالم في الكاراتيه سابقًا، على مفاجأة مواهب مصر بعمل مسابقة أسئلة رياضية ومنح الفائزين أظرف بها مبلغ مالى كل ظرف بمبلغ متغير.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.