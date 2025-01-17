شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 8 مليار دولار.. قائمة بغرامات شركات التكنولوجيا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة بروتون، إن إجمالي الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة تجاوز 8.2 مليار دولار، ورغم أن المبلغ كبير وفقاً لمعايير معظم الناس، فإن بروتون تشير إلى أن كل شركة ستكون قادرة على تغطية المبلغ من تدفقاتها النقدية الحرة (الإيرادات مطروحاً منها بعض النفقات) في أي وقت من يوم إلى أكثر من أسبوعين بقليل.

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، هناك قائمة بإجمالي الغرامات التي تم فرضها على الشركات في عام 2024 والوقت المستغرق لسداد غراماتها (باستخدام التدفق النقدي الحر).

أمازون: تبلغ الغرامة 57,478,000 دولار، والوقت المستغرق لسداد غراماتها يعادل تدفق نقدى لـ يوم و51 دقيقة.

آبل: تبلغ الغرامة 2,117,203,000 دولار، والوقت المستغرق لسداد غراماتها يعادل تدفق نقدى لـ 7 أيام، ساعتان و28 دقيقة.

جوجل: تبلغ الغرامة 2,974,752,000 دولار، و والوقت المستغرق لسداد غراماتها يعادل تدفق نقدى لـ 16 يومًا، 21 ساعة، 25 دقيقة.

ميتا: تبلغ الغرامة 1,462,850,000 دولار، والوقت المستغرق لسداد غراماتها يعادل تدفق نقدى لـ 9 أيام، 19 ساعة، 15 دقيقة.

مايكروسوفت: تبلغ الغرامة 1,605,000,000 دولار، والوقت المستغرق لسداد غراماتها يعادل تدفق نقدى لـ 7 أيام، 21 ساعة، 49 دقيقة.

تمثل الغرامات البالغة 8.2 مليار دولار التي فرضت على شركات التكنولوجيا الكبرى على مدار عام 2024، وهو مبلغ ضخم على ما يبدو، أقل من إيرادات ثلاثة أسابيع لهذه الشركات، وعند مقارنتها بالتدفق النقدي الحر (الذي يأخذ الإيرادات ويطرح بعض النفقات غير القابلة للتجنب) لشركات التكنولوجيا العملاقة، سيستغرق الأمر 16 يومًا و21 ساعة فقط لسداد الغرامات إذا تم سدادها جميعًا في وقت واحد.

تلقت جوجل أكبر عدد من الغرامات هذا العام، أقل بقليل من 3 مليارات دولار، ومع ذلك، حتى باستخدام تدفقها النقدي الحر، يمكنها سداد جميع عقوباتها في أقل من ثلاثة أسابيع من العمل.

يمكن لشركة ميتا تغطية غراماتها البالغة 1.4 مليار دولار في أقل من أسبوعين، وغرامات أمازون البالغة 57 مليون دولار ليست خطأ تقريبيًا بالكاد أرباح يوم واحد فقط ستسدد هذه العقوبة.