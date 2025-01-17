شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: سعيد بالتأهل للدور الرئيسي.. ونلعب مباراة كرواتيا للصدارة والان مع تفاصيل الخبر

أبدّي خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس بعثة منتخبنا في كرواتيا سعادته بالفوز علي البحرين ،قائلا الحمد لله الفوز الثاني علي التوالي وبفارق كبير ، والتأهل الي الدور الرئيسي وبالتاكيد القادم أصعب وتبقي مباراة كرواتيا نلعبها علي صدارة المجموعة ، وبالتأكيد الصدارة مهمة ، خاصة ونحن مقبلين علي الدور الرئيسي الصعب جدا الذي سوف يتضمن منتخبين من أوروبا في مرحلة التنافس القادمة ،

وحرص خالد فتحي علي توجيه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي المجهود الوفير ، وقال المستوي الفني يتطور ولكن مازال لدينا الأفضل لنقدمه .

كما وجه رئيس اتحاد اليد الشكر لوزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي يتابع المنتخب علي مدار اليوم وأوضح انه تواصل معهم قبل المباراة للاطمئنان عليهم وتحميسهم وبعد المباراة لتهنئتهم.

وتوجه منتخب مصر لرجال كرة اليد إلى كرواتيا الأحد، قادماً من إسبانيا بعد انتهاء الدورة الودية الدولية، حيث خسر أمام النرويج قبل الفوز على رومانيا وبعدها سلوفاكيا فى ختام المنافسات مساء السبت.

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كلا من:- حراس المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) ومحمد على (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيرى (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هانى فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسرى (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصرى (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

و تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث أن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دورى من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسى أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.