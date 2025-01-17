شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1- 2025 أمام الجنيه المصرى فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم، البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و 50.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك في الساعات الأولى من تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.