شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى بكام النهارده.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقرار نسبي تشهده أسعار الذهب فى مصر وسط ارتفاعات عالمية قياسية خلال تداولات الـ 24 ساعة الماضية، وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025 حالة من الاستقرار النسبي، على الرغم من الارتفاعات القياسية التي سجلتها أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الشهر الجاري.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في مصر اليوم 4354 جنيهاً للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 3810 جنيهات للجرام. وحافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره عند 3265 جنيهاً للجرام، كما سجل الجنيه الذهب 30480 جنيهاً.



أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.



تأثير الارتفاعات العالمية



عوامل تغير سعر الذهب اليوم:

سياسة البنك المركزي

تتأثر أسعار الذهب المحلية بشكل كبير بسياسة البنك المركزي المصري، والتي تلعب دورًا في تحديد سعر الصرف وعرض وطلب العملة.

العادات الشرائية للمواطنين: تلعب العادات الشرائية للمواطنين المصريين دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب، حيث تتأثر هذه العادات بالظروف الاقتصادية والاجتماعية.

توقعات المستثمرين: تتأثر أسعار الذهب بتوقعات المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري والعالمي.

الارتفاعات العالمية

على الرغم من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، إلا أن أسعار الذهب في البورصات العالمية سجلت ارتفاعات قياسية خلال الشهر الجاري، مدفوعة بعدة عوامل منها،

التضخم العالمي: أدى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.



الأزمة الروسية الأوكرانية: أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب.