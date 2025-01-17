جاك يوسف الحكيّم رئيسًا لجمعيّة تجار جونية وكسروان الفتوح

بعد نجاحه في المجال الدبلوماسي بصفته قنصل جمهورية لاوس الديمقراطية، فازت لائحة السيد جاك يوسف الحكيّم برئاسة جمعيّة تجار جونية وكسروان الفتوح. وكانت جمعيّة تجار جونية وكسروان الفتوح قد أجرت انتخاباتها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة جونية، وفازت اللائحة التوافقية التي يرأسها جاك يوسف الحكيّم. وتوزّعت المناصب كالآتي: جاك يوسف الحكيّم رئيساً أنطوان أيوب سيف نائباً للرئيس إيلي أنطوان نخلة أميناً للسرّ شربل نوفل زوين أميناً للصندوق جوزيف جرجي الدكاش عن العلاقات العامة جيمس روبير شهاب مفوضاً لدى الحكومة. أما الأعضاء: إيلي أسعد خليل جرار لويس زوين فؤاد رفيق بلان فادي ميلاد بارود عصام ابراهيم عوكر زياد يوسف شهوان طانيوس بعينو جوزيف ميشال غبيره نسيب فيكتور الجميّل عميداً للجمعية

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