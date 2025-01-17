شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة طروب: انفصلت عن زوجي بسبب طموحى العالى فى الغناء والتمثيل بمفردى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة طروب إنها كان لها تجربة في الأغاني العربي التركي، وزوجها المطرب اللبناني محمد جمال عمل لها أغنية في هذا السياق ونجحت، وبعدها عملت أغنية أخرى اسمها "عثمان أغا" تركي عربي ونجحت، ثم قدمت أخيرا "شيناناي ناي" وحققت نجاحا كبيرا، مؤكدة أنها أدخلت الأغاني التركي العربي في العالم العربي.

وأوضحت طروب، خلال حوارها ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أن سبب انفصالها عن زوجها الفنان اللبناني محمد جمال لأنه كان عندها طموحات عالية وتريد الغناء والتمثيل بمفردها ونضجت، مؤكدة أنه كان عندها نوع من التمرد ولم تكن ترغب في عملهما الثنائي مرة أخرى.

وتابعت: "مكنتش عايزة الشغل الثنائي وعايزة أغني لوحدي ثم افترقتا وكونت ذاتي بمفردي، وعملت 20 فيلما وغنيت في أمريكا وكندا والبرازيل وكل دول أوروبا والبلاد العربية"، مشيرة إلى أنها انطلقت وزوجها من مصر، وبعد الانفصال عادت لبيروت وبدأت من جديد وبعد الطلاق بسنة واحدة حققت أغانيها نجاحا كبيرا.