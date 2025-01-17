شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.. إرث خالد فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 17 من شهر يناير مع ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، التي تركت لنا إرث من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، وتميزت النجمة الراحلة بإطلالتها الجذابة، حيث اتسمت بأناقة ورقى شديدين.



الفنانة فاتن حمامة

بداية فاتن حمامة

قصة فاتن حمامة بدأت حينما تم نشر اسمها فى الصحف عام 1940 كأول طفلة تشارك فى فيلم مصرى، وهو ما أثار ضجة كبيرة، وشنت إحدى المجلات ضجة وحملة ضخمة على المخرج، وطالبت الحكومة بحماية الطفلة الصغيرة من التمثيل لما فيه من إرهاق لصحتها.

رصيد فاتن حمامة فى السينما يصل لأفلام عديدة وبصمات لا تنسى بداية من فيلم "يوم سعيد" عام 1940، فى حين آخرهم حمل اسم أرض الأحلام عام 1993.

فاتن حمامة عملت مع معظم رواد الإخراج في مصر، ومن أبرز أفلامها ليلة القبض على فاطمة عام 1984.

على صعيد الدراما قدمت فاتن حمامة مسلسلات لا تقل نجاحاً عن السينما وأبرزها ضمير أبلة حكمت، وحتي وجه القمر والذى أنتج عام 2000.

زيجات فاتن حمامة

تزوجت فاتن حمامة ثلاث مرات، كان الأول في عام 1947 لما تزوجت من المخرج عزالدين ذو الفقار أثناء تصوير فيلم أبو زيد الهلالي (1947)

انتهت العلاقة مع ذو الفقار بالطلاق عام 1954 وتزوجت عام 1955 من الفنان عمر الشريف، وبعد الانفصال تزوجت من الطبيب المصري عبد الوهاب محمود وعاشت معه حتى وفاتها عام 2015.

فاتن حمامة وعمر الشريف

قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف كانت الأبرز في حياتها وتعتبر أيقونة للحب والرومانسية، ولكن تسببت الشائعات في انفصالهم عن بعض، عمر الشريف كان دايما بيقول إن مفيش ست سكنت قلبه إلا سيدة الشاشة العربية.



عمر الشريف مع فاتن حمامة

وفى عام 1975 تزوجت فاتن من الطبيب الدكتور محمد عبد الوهاب، وحصلت سيدة الشاشة العربية على 13 جائزة ودكتوراة فخرية، كانت أبرزها الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.. وجائزة نجمة القرن من قِبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000.