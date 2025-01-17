شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: المنتج محمد رشيدي كان قلقان وحط الدشاش تحت الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم محمد سعد خلال ندوة تكريمه بتلفزيون الخليج 365 أن منتج الفيلم محمد رشيدي كان قلق بشأن الفيلم بعد تحويله من كوميدي لجاد وأكشن، ووضع الفيلم تحت الإختبار حتى شاهد أول أربع مشاهد في المونتاج فتحمس جدا وقرر استكماله على نفس النهج وهذا الأمر حمسنا جميعاً.

وعن مشهد التوبة في الفيلم قال: منذ أول يوم تصوير وأنا كنت قلق بشأن هذا المشهد بالذات، وأردت تقديمه بشكل مختلف عما قدم من قبل وكنت أحتاج لكلمتين فقط وليس مونولوج طويل، فظللت أفكر حتى جلس معي مساعد المخرج حسام الشربيني الذي قص على قصة مجرم في لحظة توبته وماذا كان يقول، فشعرت أن الموقف يشبه موقف الدشاش، وهنا توصلنا لكلمتين وهما" أفتحلي يا رب" وكتب المشهد على هذا الأساس، وأحمد الله أنه نال إعجاب الجميع.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



محمد سعد



الفنان محمد سعد



سعد



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد



سعد



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



الفنان محمد سعد



جانب من ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش