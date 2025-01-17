شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد: أحمد حلمي في مثابة أخي وبيننا عشرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النجم محمد سعد خلال ندوة تكريمه بتلفزيون الخليج 365 أنه كان سعيد برسالة النجم أحمد حلمي له عن الفيلم، وقال: أحمد حلمي ليس مجرد صديق بل هو أخ لي، وعشنا سويا في شقة واحدة أيام المعهد، ومعنا باقي الدفعة، بيننا عشرة كبيرة ومواقف.

وتابع: بالفعل أنا أول من طلع حلمي على المسرح في المعهد، عندما كنا نقوم بعمل مسرحية وحلمي كان مصمم الديكور، وحدث أزمة في ممثل فأقترحت على حلمي أن يقوم بالدور ورفض في البداية ولكني أقنعته، والحقيقة أنه بمجرد ظهوره على المسرح كان الجمهور يضحك بشدة، وكانت المسرحية فتحة خير عليه، كما كانت فتحة خير علي أنا أيضا حيث قدمت بعدها أدوار إحترافية.

محمد سعد يجدد تعاونه فى "الدشاش" مع المخرج سامح عبد العزيز، بعدما قدما سوياً فيلم "تتح" الذي تم عرضه في عام 2013، وشارك في بطولته دوللي شاهين، سيد رجب، مروى، هياتم، وعمر مصطفى متولي، ومسلسل "فيفا أطاطا" الذي تم عرضه في رمضان من عام 2014، وشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسامي العدل وأحمد فتحي، إضافة إلى برنامج "وش السعد" الذى عرض فى عام 2016.

فيلم الدشاش يعيد محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه فيلم محمد حسين الذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولته مي سليم، سمير صبري، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومي فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدي الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى، والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.



محمد سعد



الفنان محمد سعد (1)



سعد



الفنان محمد سعد



الفنان محمد سعد



سعد



محمد سعد مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن



الفنان محمد سعد



جانب من ندوة فيلم الدشاش



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



محمد سعد في ندوة الخليج 365



علا الشافعي تدير ندوة فيلم الدشاش