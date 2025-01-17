شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 على منصة واتش ات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنصة الرائدة في تقديم المحتوى الترفيهي عن قائمتها المنتظرة لـ مسلسلات رمضان 2025، تحت شعارها المميز "رمضانك عندنا".

وضمت القائمة أعمالًا درامية منوعة بأضخم الإنتاجات وأشهر النجوم في مصر والوطن العربي، لتعد جمهورها بموسم استثنائي يضفي طابعًا مميزًا ومختلفًا على رمضان هذا العام.

وتتصدر القائمة الإنتاج الأصلي المنتظر "الشرنقة"، من بطولة النجم أحمد داود. يقدم العمل قصة فريدة ومبتكرة تتماشى مع رؤية WATCH IT لتقديم محتوى أصلي ومختلف يبهر الجمهور، ويعكس "الشرنقة" التزام المنصة بتقديم إنتاجات عالية الجودة تحمل بصمة خاصة في المشهد الدرامي العربي.

والقائمة هي:

- مسلسل الشرنقة

- مسلسل الكابتن

- مسلسل ولاد الشمس

- مسلسل لام شمسية

- مسلسل ناقص ضلع

- مسلسل فهد البطل

- مسلسل جودر 2

- مسلسل شهادة معاملة أطفال

- مسلسل وتقابل حبيب

- مسلسل حكيم باشا

-مسلسل فنجان نابليون

- مسلسل عقبال عندكم

-مسلسل أثينا

- مسلسل الحب كله

- مسلسل عايشة الدور

- مسلسل ظلم المصطبة