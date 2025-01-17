شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفلين فى احتفالات عيد الحب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل مميز بمناسبة "يوم الحب"، يوم 14 فبراير المقبل، بمشاركة طلاب جامعتي عين شمس وحلوان، ويقدم خلاله باقة متميزة من أغنياته القديمة والحديثة.

وانتهى النجم تامر حسنى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.