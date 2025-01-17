شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة طروب: فريد الأطرش عرض عليا الزواج وكان شديد الغيرة ورفضت والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة طروب أن فريد الأطرش عرض عليها الزواج ولكن كانت شروطه قاسية في الزواج بالنسبة لها بعد تجربة انفصال، وأقر بشدة غيرته ومشاركتها فى الفن بشروط، موضحة أن شروط فريد الأطرش جعلتها مترددة في قبول الزواج ثم اختفت بعيدا عنه دون رد.

وأوضحت طروب، خلال حوار ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة on، أن سبب انفصالها من زوجها المطرب محمد جمال هو الرغبة في الحرية للانطلاق الفني، مضيفة: "كنت عايزة الاستقلالية والحرية وأعمل أفلام وحفلات، وأنا مش زعلانة من تصرفي وقتها وحسيت إن تصرفي كان في مكانه ثم اختفيت".

وتابعت: "كنت بنت صغيرة ولم يكن عندي حسن تصرف وقتها، وحصل بيننا جلسة صلح بعد ذلك وتوفى بعدها بسنتين ثلاثة، وكان بيحضر لي أغنية ولم تكتمل"، مؤكدة أن أكثر أغنية تحبها لفريد الأطرش هي "الربيع".