شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "يا سبب فرحتى وعليكى عيون" أحمد سعد يكرر تعاونه مع محمد شافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرر الفنان أحمد سعد التعاون مع الشاعر محمد شافعى للمرة الرابعة في ألبومه الجديد بأغنية جديدة بعنوان " عمرى اللى فات " وخاصة بعد النجاحات التى حققها سعد فى تعاونه مع شافعى حيث قدما سويا 3 أغانى، هم " عليكي عيون، وبعتذرلك، وسبب فرحتي،" والأغنية الأخيرة حققت نجاحات كبيرة وفازت بالعديد من الجوائز كأفضل أغنية عام 2024.



احمد سعد ومحمد شافعى

الشاعر محمد شافعي قدم العديد من كلمات الأغاني المعروفة في الشارع المصري ومن أعماله أغنية عليكي عيون لأحمد سعد التي ما زالت في قائمة أفضل الأغاني على مستوي الشرق الأوسط حتى الآن وغيره من الفنانين مثل حمزة نمرة وفريق كايروكي لأميرعيد وتامرعاشور وأبو وعزيز مرقة وغيرهم من النجوم الكبار.