شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة طروب: نانسي عجرم قدمت أغنية بتاعتى وغيرت توزيعها دون الإشارة ليا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة طروب، إنها ولدت في دمشق ولكن بعد 40 يوما من ولادتها أخذتها والدتها لأهل والدها في عمان، واستمرت بها حوالي 7 أو 8 سنوات ثم عادت إلى سوريا، وبعد ذلك سمح لها سنها بدخول عالم الفن، موضحة أن بدايتها كانت فترة قصيرة ثم تزوجت وجاءت لمصر.

ووجهت طروب، خلال حوار ببرنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، عتابا لكل مطرب وفنان من الأجيال الجديدة يقدم أغنية لها ولم يشِر لها في الأغنية، قائلة: "ليا عتاب على الفنانين اللي بيخدوا أغانينا ولا يذكروا اسمي باعتباري صاحبة الأغنية".

وتابعت: "أغانيا لو مكنتش حلوة مكنوش خدوها ولكن لما يقولها يقولوا اسم الفنان اللي قالها ولحن الأغنية وده كان الواحد ينتظروه من الفنانين اللي بيقدموا الأغاني بتاعتي، ونانسي عجرم أخذت أغنية ليا بالكلام كله وغيرت توزيع الأغنية وأعطتها هوية أخرى ولم تشِر لصناع الأغنية الأصليين".