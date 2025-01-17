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الامارات | رئيس الدولة: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه

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أبوظبي ـ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رئيس الدولة: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه 1/2
  • الامارات | رئيس الدولة: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات ستظل على الدوام رمزا للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية.

وقال سموه ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "السابع عشر من يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه، ونخلّد هذه القيم نبراساً للأجيال القادمة ومصدراً لإلهامها في العطاء والتفاني والتضحية حتى تظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للخير والبناء من أجل شعبها والبشرية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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