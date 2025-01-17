شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اليوم الجمعة 17-1-2025 تطور سعر الدولار أمام الجنيه المصرى في آخر تعاملات البنوك وخاصة بنكى الاهلى ومصر. وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع. وجاءت أسعار الإغلاق فى البنوك كما يلي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاءت أسعار الإغلاق فى البنوك كما يلي:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع.

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