شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث سجل عيار 24 مستوي 4354 جنيها للجرام الواحد، فيما سجل عيار 21 سعر 3810 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3265 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل استقرارًا

وسجل الجنيه الذهب استقرارًا عند 30480 جنيها مصريا، مما يعكس استقرار السوق المصري في ظل التغيرات العالمية.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية

في المقابل، سجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا لأعلى مستوى خلال شهر، مما يعكس التأثير العالمي على السوق. هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار الطلب العالمي على الذهب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.



