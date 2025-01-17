شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالجمعة، 17 يناير 2025 12:00 ص
استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث سجل عيار 24 مستوي 4354 جنيها للجرام الواحد، فيما سجل عيار 21 سعر 3810 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3265 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل استقرارًا
وسجل الجنيه الذهب استقرارًا عند 30480 جنيها مصريا، مما يعكس استقرار السوق المصري في ظل التغيرات العالمية.
ارتفاع الذهب في البورصة العالمية
في المقابل، سجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا لأعلى مستوى خلال شهر، مما يعكس التأثير العالمي على السوق. هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار الطلب العالمي على الذهب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
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