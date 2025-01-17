الاقتصاد

استقرار سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025

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استقرار سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الجمعة، 17 يناير 2025 12:00 ص

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث سجل عيار 24 مستوي 4354 جنيها للجرام الواحد، فيما سجل عيار 21 سعر 3810 جنيهات، وعيار 18 بلغ 3265 جنيها.

 

الجنيه الذهب يسجل استقرارًا

وسجل الجنيه الذهب استقرارًا عند 30480 جنيها مصريا، مما يعكس استقرار السوق المصري في ظل التغيرات العالمية.

ارتفاع الذهب في البورصة العالمية

في المقابل، سجل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعًا لأعلى مستوى خلال شهر، مما يعكس التأثير العالمي على السوق. هذا الارتفاع يأتي في ظل استمرار الطلب العالمي على الذهب، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

 


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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