شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع أي أف جي القابضة والبنك التجاري وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 375.353 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.243 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.846 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وحديد عز عند 71.963 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.196 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.1 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 89.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.98%، والعرب على 5.04%، واستحوذت المؤسسات على 23.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 100.5 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 146.3 ألف جنيه، 52.2 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه، 60.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 29605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 36784 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13024 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 8229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 11326 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3120 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 10628 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة.