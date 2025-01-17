حمدان بن محمد: في 17 يناير نستحضر كل معاني النخوة والتفاني والعطاء

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن السابع عشر من يناير، يومٌ أثبت فيه شعب الإمارات للعالم قوة تلاحمه، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض..وشدد سموه على أننا نستحضر في السابع عشر من يناير كل معاني النخوة والتفاني والعطاء.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في السابع عشر من يناير، نستحضر كل معاني النخوة والتفاني والعطاء … يومٌ أثبت فيه شعب الإمارات للعالم قوة تلاحمه، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض. سيبقى هذا اليوم منارة للأجيال القادمة، يروي قصة الولاء المتجذر والحب الفِطري للوطن … وبعون الله، وبعزيمة شعبنا، ستظل الإمارات واحةً للأمن والأمان، ورمزاً للتقدم والاستقرار