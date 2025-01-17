بطولة فرنسا: ديمبيلي يغيب عن سان جرمان أمام لنس ومشاركة ماركينيوس مستبعدة

الرياص - اسماء السيد - Poissy (فرنسا) : سيغيب الجناح الدولي عثمان ديمبيلي عن مباراة فريقه باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمام مضيفه لنس السبت في المرحلة الثامنة عشرة، بسبب إصابته بفيروس.

وغاب ديمبيلي (27 عاما) عن مباراة الفوز على إسبالي (المستوى الثالث) 4 2 الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا للسبب عينه.

وفي سياق متصل، قال سان جرمان في بيان الجمعة أن قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس لا يزال يشعر بـ"انزعاج بالعضلات المقربة" ومن الممكن ألا يشارك لمباراة ثالثة على التوالي.

وصرح المدرب الإسباني لويس إنريكي "ماركينيوس بحالة جيدة جدا، لكننا لن نجازف بأي حال".

وأضاف حول ديمبيلي "مصاب بفيروس، لذلك لن يكون قادرا على اللعب غدا" في لانس.

ويُعد مهاجم "الزرق" اللاعب الأكثر فعالية في هجوم الفريق الباريسي، إذ سجل 11 هدفا وقدّم سبع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.