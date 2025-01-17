شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مباريات اليوم بكأس العالم لكرة اليد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم الخميس مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، التي تستضيف فعالياتها ثلاث دول بنظام مشترك، هي: كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري، حتى 1 فبراير المقبل، بـ4 مباريات ضمن المرحلة الأولى المجموعات الثمانية.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى :

إيطاليا 32 – 23 الجزائر

فرنسا 43 – 19 الكويت

سلوفينيا 41 – 19 كوبا

إسبانيا 31 – 22 تشيلى

النمسا 28 – 26 قطر

تونس 32 – 21 الدنمارك

السويد 39 – 21 اليابان

أيسلندا 34 – 21 كاب فيردى

وتنقل غداً قنوات أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب البحرين في السابعة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لـ بطولة العالم ، ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول علي حقوق البث لجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد لأول مرة على قنوات مصرية.

وكان منتخب مصر لكرة اليد احتل صدارة مجموعته بكأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين 39 – 25 في إطار ضربة بداية الفراعنة ببطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم كلا من كرواتيا والأرجنتين والبحرين. في الوقت نفسه استطاع كرواتيا الفوز على البحرين 36 – 22 ليأتى في وصافة المجموعة.