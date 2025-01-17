شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي مهاجم المصري يخضع لفحوصات طبية غدا لتحديد حجم إصابته والان مع تفاصيل الخبر

يخضع محمد الشامي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء غد الجمعة، لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية وموجات الرنين المغناطيسي، وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الدقائق الأخيرة من مباراة اليوم أمام فاركو والتي انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

في سياق متصل، حصل محمد مخلوف لاعب النادي المصري، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف سجله مخلوف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره في مسابقة الدوري، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 7 مباريات، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 أخرى، وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 6 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أخرى.

من ناحية أخرى، يلتقى النادي المصرى، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بنظيره بلاك بولز، وذلك لحسم تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف النادي المصري فريق بلاك بولز الموزمبيقي فى السادسة مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن حسم التأهل لربع النهائي.

ويتصدر نادي الزمالك المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية، برصيد 11 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً بلاك بولز الموزمبيقي فى المركز الأخير برصيد 4 نقاط.