شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب فى الزمالك للإعلان عن تجديد عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الترقب تسيطر على جمهور الزمالك، للإعلان عن تجديد عقد زيزو الجديد، وذلك بعد الاتفاق مع مجلس الزمالك على تجديد العقد وكافة تفاصيل التجديد، خلال الأيام الماضية.

وجهز مسئولو نادى الزمالك مقدم العقد الجديد لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق، والذى تم الاتفاق عليه بين اللاعب وناديه، إلا أنه يتبقى أن يتسلم اللاعب المقدم.

ويسعى مجلس الزمالك للاتفاق مع اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم على التجديد، قبل إعلان تجديد زيزو، منعا للمغالاة المالية لبعض اللاعبين مقارنة مع زيزو، وهو ما سيسبب أزمة داخل صفوف الفريق الابيض.

وأكد مسئولو الزمالك أن الأولوية خلال الفترة الجارية لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة والتي تمثل الشاغل الأكبر للمجلس الأبيض، تجنبا للازمات، بالإضافة إلى فرض المزيد من الاستقرار داخل الفريق.

كما يدرس الزمالك الاتفاق مع الصفقات المطلوبة من الأندية الأخرى، وحسم المقابل المالى لتلك الصفقات قبل إعلان تجديد زيزو، خاصة أن هناك بعض الأندية ستقوم بالمغالاة وطلبات مالية كبيرة حال اعلن الزمالك عن عقد زيزو الجديد.