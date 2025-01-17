شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى فى كابيتانو مصر: نادى الوكرة يقدرنى ومستمر معهم والان مع تفاصيل الخبر

تحدث حمدي فتحي نجم الوكرة القطرى والمنتخب الوطنى، عن مسيرته الاحترافية خلال تواجده ببرنامج اكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال حمدي فتحي: "سعيد بتجربة الوكرة والناس بيحبوني وأتمنى وجود لاعبين مصريين أكثر في الخليج وأوروبا، عقدي مع النادي حتى 2027، وأنا ملتزم بعقدي مع النادي لأنهم بيقدروني وسأستمر معهم.

وأضاف: "أنفذ تعليمات المدرب ولعبت في أكثر من مركز وحاولت تطوير نفسي حسب احتياجات المدرب، في أي مركز يحتاجني الفريق فيه سأؤدي، ولكني أفضل القرب من مرمى المنافس وعندما لعبت في مركز 8 مع كولر ظهرت بشكل أفضل، ومنذ بدايتي كنت ألعب في هذا المركز".

واختتم: "أي مدرب تعاملت معه تعلمت منه الكثير ولا أنسى فايلر عندما كنت مصاباً بالغضروف، بعد العودة وقف بجانبي وكان يلعبني ويتعامل معى نفسياً بشكل جيد وكولر أيضاً تعامل معي بشكل جيد".

ووجه حمدى فتحى على هامش استضافته في حلقة الليلة والتي تشهد مواجهة قوية بين فريقي، مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، وميمي الشربيني بقيادة طارق السيد.

وقال حمدي فتحي: "سعيد بالتواجد معكم كرة القدم تحتاج تضحية وأن يكون لديك هدف يجب أن تنام مبكراً وتتغذى بشكل جيد".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.