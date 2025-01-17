شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عمر كمال لقائمة الأهلي أمام أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يعود عمر كمال لاعب الأهلي لقائمة فريقه في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن مباريات الأهلي الماضية.

واشتكى عمر كمال من آلام في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمباريات، حيث رفض الجهاز الفني استعجال عودته في مباراة الجونة أمس، على أن يكون جاهزا لمباراة أورلاندو القادمة.

وشارك عمر كمال في مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم ،الخميس، على ملعب التتش استعداداً لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المُقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل بإستاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة الجونة التي أقيمت أمس بالجولة الثامنة لبطولة الدوري .

وبدأ كولر الاستعداد لمواجهة بطل جنوب أفريقيا والتي تكتسب أهميتها هامة لأنها ستُحدد أول وثاني المجموعة بعدما ضمن الفريقين التأهل للدور ربع النهائي للبطولة القارية في الجولة الماضية بعدما فاز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري بملعب الأخير 3-1، كما فاز أورلاندو على شباب بلوزداد في جنوب أفريقيا بهدفين لهدف.